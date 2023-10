Homem agride segurança do tribunal e ameaça de morte juíza com o intuito de condicionar decisão

Magistrada viu-se obrigada a recorrer a segurança pessoal, e pediu escusa de intervenção no processo.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 49 anos por agredir um segurança no Tribunal da Família e Menores de Matosinhos e ameaçar de morte uma Magistrada Judicial.Segundo comunicado daquela força policial o detido era visado num processo, envolvendo o filho menor, que estava a decorrer naquele tribunal quando, ao "discordar das decisões que foram proferidas, agrediu um segurança daquele tribunal e por diversas vezes" e ameaçou de morte a Magistrada Judicial que estava a comandar o processo, "com o intuito de constranger o livre exercício das funções daquele órgão de soberania".A magistrada viu-se obrigada a recorrer a segurança pessoal, e pediu escusa de intervenção no processo.De acordo com a PJ o homem, já referenciado por crimes contra a propriedade, integridade física e liberdade pessoal, não tem um emprego fixo. Foi presente a autoridade judiciária e vai ficar em prisão preventiva.