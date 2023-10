Luís Filipe Vieira no Porto para testemunhar no julgamento do Operação Malapata

Antigo presidente do Benfica participa na sessão desta quinta-feira do processo que envolve César Boaventura.

Luís Filipe Vieira, antigo presidente do Benfica, já está no Tribunal São João Novo, no Porto, para a sessão desta quinta-feira do julgamento da Operação Malapata.



O processo tem César Boaventura como principal arguido, acusado de um total de 10 crimes.