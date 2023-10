Mais de 400 cães e gatos resgatados e 13 pessoas detidas em operação contra tráfico de animais em Espanha

Imagens mostram polícia a fiscalizar casas, centros veterinários e lojas de animais.

A polícia espanhola resgatou mais de 400 animais durante uma operação contra uma rede de tráfico de animais e deteve treze pessoas em Barcelona.



Os animais resgatados são essencialmente cães e gatos de raças caras.





A rede, que incluía um veterinário, traficava animais de estimação que eram comprados em países do leste da União Europeia. Estas entidades dedicavam-se à criação ilegal de animais, que eram vendidos através das redes sociais, de acordo com a Reuters.Nesta operação, a polícia espanhola cooperou com a Interpol e com a polícia de Andorra.As imagens divulgadas pelas autoridades foram captadas no dia 20 de setembro e mostram os agentes da polícia a entrar em casas, centros veterinários e lojas de animais, a procederem à detenção dos suspeitos e a resgatarem os animais.