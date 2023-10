CMTV com uma das melhores marcas do ano

Televisão do Correio da Manhã obteve um share médio diário de 7,5%, mais do dobro que o segundo classificado.

obteve esta quarta-feira uma das melhores marcas do ano, com o acompanhamento da situação de mau tempo em Portugal.A televisão doobteve um share médio diário de 7,5%, mais do dobro que o segundo classificado, a CNN Portugal. A SIC Notícias obteve apenas 2,5%.A emissão daacompanhou em direto as situações mais graves de norte a sul do País.A televisão doé líder absoluta da informação nacional de cabo vai para 19 meses consecutivos.é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas não está ainda na TDT.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.