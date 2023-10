Governo aprova subsídio de desemprego para vítimas de violência doméstica

Caso cessem o contrato de trabalho, mesmo que por iniciativa própria, são equiparadas a situações de desemprego involuntário.

O decreto-lei aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros prevê ainda "uma medida excecional de incentivo ao regresso ao trabalho para desempregados de longa duração", indica o Governo no comunicado.

Esta medida estava prevista no âmbito da Agenda do Trabalho Digno e do acordo de rendimentos assinado na Concertação Social com alguns parceiros sociais.

"O diploma institui um novo mecanismo que permite a acumulação parcial do montante do subsídio de desemprego com rendimentos de trabalho, contribuindo para a empregabilidade dos desempregados de longa duração e para a sua reinserção no mercado de trabalho", refere o executivo.

"Este regime, de âmbito experimental, será aplicado em 2024 e 2025, sendo avaliado em 2026", indica.

Esta medida já tinha sido apresentada pelo Governo aos parceiros sociais e, segundo o documento dado a conhecer em janeiro, só irá abranger contratos a termo com duração igual ou superior a seis meses.

Os destinatários da medida são os desempregados a receber subsídio de desemprego há mais de 12 meses.

No caso de ser celebrado contrato sem termo, o documento apresentado aos parceiros prevê o pagamento de 65% do subsídio de desemprego "para situações em que o beneficiário aceite sair da situação de desemprego a partir do 13.º mês".

Haverá uma diminuição da percentagem consoante o mês em que o beneficiário iniciou a relação de trabalho, sendo pagos 65% do subsídio entre o 13.º e o 18.º mês; 45% entre o 19. º e o 24.º mês e 25% entre o 25.º mês e o final do período de concessão.

Nestas situações de contrato sem termo, o valor máximo de salário elegível é de 3.040 euros, mas durante o período de concessão da medida passa a ser de 3.800 euros "para incentivar aumentos salariais", refere o Governo apresentado aos parceiros sociais.

Já nos contratos a termo o valor do incentivo dependerá da duração inicial do contrato.

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, disse na altura que o incentivo ao regresso dos desempregados de longa duração ao mercado de trabalho iria entrar em vigor no segundo semestre de 2023.