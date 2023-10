Bicampeão da NFL compra mansão para ter mais privacidade enquanto vive romance com Taylor Swift

Apartamento custou mais de de 5 milhões e 600 mil euros.

Taylor Swift atua nos dias 24 e 25 de maio de 2024 no Estádio da Luz, em Lisboa. Na passada quinta-feira, chegou às salas de cinema em Portugal um filme sobre a digressão da cantora.

Travis Kelce comprou uma nova mansão em Kansas City, nos Estados Unidos da América (EUA), avançou a TMZ. O bicampeão da NFL, que namora com a cantora Taylor Swift, sentia que precisava de mais privacidade. Em causa está a atenção mediática que a dupla tem vindo a receber.O apartamento, situado num condomínio provado, dispõe de seis quartos e outras tantas casas de banho. Travis Kelce comprou-o por mais de 5 milhões e 600 mil euros.Segundo fontes citadas pela TMZ, o dinheiro saiu integralmente do bolso do atleta.Na madrugada de domingo, o jogador de futebol americano e Taylor Swiff beijaram-se durante uma festa em Nova Iorque A 27 de setembro, a cantora assistiu a um jogo do clube de Travis Kelce, o Kansas City Chiefs, e fez as vendas de camisolas com o nome do atleta aumentar 400%