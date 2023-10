Ajuda na renda beneficia apenas os inquilinos que precisem

O Governo prepara-se para aprovar uma nova solução para o travão às rendas da casa: em 2024, em vez de aplicar uma medida destinada a beneficiar todos os inquilinos independentemente do valor da renda e do rendimento, como acontece com a medida aplicada este ano, o executivo deverá optar por uma solução em que o travão às rendas apenas beneficiará os inquilinos que necessitem da ajuda do Estado, para pagar a renda da casa, e façam prova de que precisam dessa ajuda financeira. O rendimento mensal do inquilino deverá ser a referência que permitirá ter acesso ao apoio do Estado à renda.Saiba mais no