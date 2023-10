Schmidt avança com revolução nos Açores

Roger Schmidt admitiu esta quinta-feira que vai “fazer algumas alterações” no jogo desta sexta-feira (16h30) para a Taça de Portugal. Uma revolução nos Açores frente ao Lusitânia, equipa do 4.º escalão do futebol nacional, potenciada por meia dúzia de ausências. “Temos alguns jogadores lesionados, Kokçu, Bah e Di María não estão prontos, talvez para terça-feira [data da receção à Real Sociedad, para a Champions].Saiba mais no