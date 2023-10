Presidente do Congresso Judaico Europeu acusa Irão de planear ataque com Hamas

Ataque contra Israel aconteceu a 7 de outubro.

O presidente do Congresso Judaico Europeu (CJE),Ariel Muzicant , acusou esta sexta-feira o Irão de planear com o Hamas o ataque de 7 de outubro contra Israel, aproveitando as vulnerabilidades de um Governo a braços com crises internas.

Numa entrevista à agência Lusa em Lisboa, onde presidiu a uma reunião do Comité Executivo do CJE, que termina esta sexta-feira, Ariel Muzicant responsabilizou o Irão pelo conflito, uma vez que está por detrás dos diferentes movimentos e organizações que considerou serem "terroristas" e "todos iguais", como o grupo Estado Islâmico (EI), Irmandade Muçulmana, Hezbollah, Jihad Islâmica e Hamas.