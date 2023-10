"É muito pouco eficaz": Marcelo comenta ataque com tinta a Medina

Presidente da República destaca que "há outras maneiras de luta, proposta e crítica" que os ativistas climáticos podem adotar e salienta preocupação de Portugal quanto ao tema.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera os ataques dos ativistas climáticos, que ainda esta sexta-feira atingiram o ministro das Finanças, Fernando Medina, com tinta verde, "muito pouco eficazes".

"Se o objetivo é atacar a política ambiental portuguesa, é muito pouco eficaz", afirmou Marcelo em declarações aos jornalistas, à margem do congresso de 25 anos das empresas familiares, que decorreu esta sexta-feira em Lisboa.





de apresentação do Orçamento do Estado para 2024 (OE 2024), na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.



O protesto foi rapidamente imediatamente travado pelas forças de segurança presentes, que retiraram a jovem da sala. Após ser atingido, Medina respondeu com ironia: "Pelo menos sei que tenho uma apoiante em relação à subida do IUC".



"É preciso reflexão", diz Marcelo

Questionado pelos jornalistas sobre se a decisão de subir o IUC para veículos anteriores ao ano de 2007, prevista no OE 2024, faz sentido, o Presidente da República considera que "

O chefe de Estado destacou que "há outras maneiras de luta, proposta e crítica", referindo mesmo que Portugal é um exemplo neste tema."Tomara a maioria dos países no mundo estarem tão preocupados quanto os portugueses todos relativamente ao fim de dependência de energias do passado", atirou, lembrando que Portugal é um país que "não tem centrais nucleares e onde o gás é visto como solução transitória"."É uma crítica que verdadeiramente é pouco efetiva no caso português", reforçou.Além do gesto em si, Marcelo criticou ainda a "repetição" do ato por parte do grupo de ativistas. Recorde-se que também Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente, foi atingido com um balão de tinta durante um evento que decorreu no final de setembro. Para o Presidente da República este tipo de atos "são simbólicos". "O que é preciso em Portugal é que a maioria dos portugueses esteja de acordo com as mudanças na energia. E isso significa conquistá-los, mesmo quando custa mais caro. É preciso explicar, sobretudo aos mais velhos e mais pobres, que vai ser muito bom quando tivermos 100% de eletricidade produzida cá e de fontes limpas, mesmo que seja mais caro ao início", detalhou.Marcelo reagiu pouco depois do ataque a Fernando Medina, durante esta tarde, enquanto dava uma aula abertaé uma matéria sobre a qual é preciso fazer uma reflexão serena".

"Quando se quer dar passos em termos de transição na energia, o que significa mudar hábitos, tem sempre custos. Adotar as energias renováveis também custou ao país e aos portugueses e hoje percebe-se que fez bem ao país", afirmou.