Mergulhadores da Marinha identificam objeto suspeito na zona dos Açores

Capitania do Porto de Ponta Delgada levantou as restrições à navegação.

Os mergulhadores da Marinha Portuguesa e do Comando da Zona Marítima dos Açores identificaram o objeto suspeito encontrado junto ao Ilhéu de Vila Franca do Campo, nos Açores.



Segundo comunicado, o objeto suspeito não era uma mina, mas é "com absoluta certeza" uma antiga boia de amarração.

A Capitania do Porto de Ponta Delgada levantou as restrições à navegação, que tinham sido impostas por razões de segurança.

Na operação esteve também envolvida a Capitania do Porto, a Polícia Marítima, a Estação Salva-vidas de Ponta Delgada, agentes da PSP, o Serviço Regional de Proteção Civil, os bombeiros dos Açores, a Direção Regional da Saúde e a Unidade de Apoio do Comando da Zona Militar dos Açores.