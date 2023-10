Quem são as primeiras reféns libertadas pelo Hamas

Mãe e filha, ambas norte-americanas, foram raptadas no ataque a Israel a 7 de outubro.

O Hamas libertou Judith e Natalie Raanan, mãe e filha norte-americanas que tinham sido feitas reféns após serem raptadas no ataque ao sul de Israel a 7 de outubro, informou o gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, esta sexta-feira.As mulheres, que segundo a imprensa dos EUA eram de Evanston, em Chicago, foram levadas há 13 dias do kibutz de Nahal Oz, perto da fronteira com Gaza.Segundo o jornal israelita Haaretz, a avó, Tamar Levitan, celebrou 85 anos no mês passado. A filha Judith Raanan, de 59 anos, conhecida por Yula, e a neta Natalie Raanan, de 17 anos, decidiram visitar Israel para celebrar o aniversário da avó.Natalie terminou o ensino secundário há dois meses e decidiu tirar um ano sabático, para viajar e decidir o que quer estudar no futuro, informa o jornal.Foram as primeiras reféns a serem libertadas desde primeiro ataque do Hamas a Israel, há 13 dias. O recomeço do conflito já matou mais de 1.400 pessoas, principalmente civis, e fez cerca de 200 reféns. Uma declaração do exército israelita, feita nas primeiras horas desta sexta-feira, afirmou que a maioria dos reféns estava viva.Abu Ubaida, porta-voz do braço armado do Hamas, disse que as reféns foram libertadas em resposta aos esforços de mediação do Qatar, "por razões humanitárias e para provar ao povo americano e ao mundo que as alegações feitas por Biden e a sua administração fascista são falsas e sem fundamento".O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar afirmou que a libertação dos reféns ocorre "após muitos dias de comunicação contínua" com todas as partes. O Qatar espera que o diálogo conduza à "libertação de todos os reféns civis de todas as nacionalidades", acrescentou o porta-voz.