Encontrado saco de flautas de conhecido músico e compositor português Rão Kyao

Material estava desaparecido há uma semana. Foi entregue na PSP do Estoril.

O saco de flautas do artista Rão Kyao foi entregue na esquadra da PSP do Estoril, ao final da manhã desta sexta-feira.O material do músico e compositor português, conhecido intérprete de flauta de bambu e saxofone, desapareceu junto ao estacionamento da Praia de São Pedro, no Estoril, a 13 de outubro.A assessora de comunicação de Rão Kyao disse aoque o músico está grato a todos os artistas que alertaram nas redes sociais para o desaparecimento do saco de flautas. Revelou ainda que Rão Kyao planeia realizar um espetáculo gratuito como forma de agradecimento, em local a designar.