Benfica vence Lusitânia e está na quarta eliminatória da Taça de Portugal

Arthur Cabral estreia-se a marcar pelas águias.

O Benfica apurou-se esta sexta-feira para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, ao vencer por 4-1 na visita ao Lusitânia, do Campeonato de Portugal, em partida da terceira ronda da prova 'rainha'.

No Estádio João Paulo II, os 'encarnados' marcaram por intermédio de João Mário (nove minutos), Rafa (36), do brasileiro Arthur Cabral (68), que se estreou a marcar pelo clube, e Tiago Gouveia (87), enquanto o francês Enzo Ferrara (45, de grande penalidade), fez o tento da equipa do quarto escalão.

O Benfica juntou-se ao Sporting de Braga entre os clubes presentes no sorteio da quarta eliminatória, marcado para quarta-feira, cujos jogos vão ser disputados no fim de semana de 25 e 26 de novembro.