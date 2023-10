Bebé de um ano sujeita pelo tio a fotos sexuais

A menina tinha apenas um ano quando o tio a começou a fotografar, sujeitando a bebé a poses e práticas sexuais. Desde agosto de 2020 e até agora, o homem, de 31 anos, sempre que estava a sós com a sobrinha, captava as imagens dela nua e armazenava-as no telemóvel, na aplicação Google Fotos - entidade que acabou por detetar os conteúdos e denunciou o caso.