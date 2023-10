Tony Carreira: “Só espero ouvir algumas verdades que me confortem e nada mais”

A 24, 25 e 27 de outubro realiza-se o julgamento relativo ao acidente que vitimou Sara Carreira.

Quase a completar três anos da morte de Sara Carreira, vai arrancar a 24 de outubro - há mais audiências a 25 e 27 –, o julgamento que senta no banco dos réus o ex-namorado da cantora, Ivo Lucas, a fadista Cristina Branco e o condutor Paulo Neves, que seguia alcoolizado no dia do acidente.