Polícia Marítima vai ter novas carrinhas de vigilância e controlo costeiro

A Polícia Marítima vai receber, este domingo, seis novas carrinhas de vigilância e controlo costeiro. As viaturas vão ser utilizadas para monitorizar, controlar e operar no combate ao tráfico de droga no sul do país e nas ilhas.

As viaturas entregues, este domingo, aos operacionais, foram adquiridas ao abrigo do fundo para a Segurança Interna.