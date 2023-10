Passageiro da Ryanair agride membro da tripulação após beber um litro de Jägermeister antes de entrar no avião

Voo partiu com um atraso de cinco horas devido ao incidente.

Um passageiro da Ryanair embriagado agrediu um membro da tripulação, este sábado, relatou o Daily Mail. Uma passageira contou ao jornal que o homem "bebeu uma garrafa de litro deO indivíduo atirou-se com violência ao funcionário e agarrou-o, mas este não ripostou, dado o estado de embriaguez do sujeito.O voo de Manchester, em Inglaterra, com destino a Dublin, na Irlanda, partiu com um atraso de cinco horas devido ao incidente. A passageira que conversou com o Daily Mail referiu que as pessoas ficaram "na pista à espera da chegada de uma nova tripulação", por ter sido ultrapassado o horário da equipa que estava em serviço."Todos ficaram aliviados quando o homem foi retirado do avião", concluiu.