Conhecido o valor da indemnização que a FIFA tem de pagar ao Al Hilal pela lesão grave de Neymar

O Al Hilal vai receber uma indemnização na ordem dos seis milhões de euros da FIFA, devido à grave lesão do futebolista Neymar, que o afastará dos relvados por vários meses, avançou este sábado o Uol.Em causa está o facto de o internacional brasileiro ter contraído uma rotura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo ao serviço da seleção, na derrota do Brasil diante do Uruguai (2-0), esta quarta-feira.O valor pago pela FIFA representa uma pequena porção dos 106,3 milhões de euros que o futebolista aufere anualmente no emblema saudita, além do dinheiro que fatura por via da publicidade. E situa-se abaixo do teto máximo de 7,5 milhões previsto nas regras do programa do organismo que tutela o futebol mundial, pensado para ressarcir os clubes neste tipo de situações.Neymar vai ser operado em data ainda a definir.