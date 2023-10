De sem-abrigo a modelo: Jovem que morava nas ruas do Rio de Janeiro muda de vida após ser descoberta por fotógrafo

Para fugir a situações abusivas, a rua foi a casa de Dinara durante 11 anos. Era ainda menor quando deu à luz os primeiros dois filhos. O primeiro contacto com a moda aconteceu há cerca de três anos e a partir daí tudo mudou. Confessa nunca ter tido uma grande autoestima e que nunca pensou em ser modelo, até ter sido confrontada com essa hipótese por uma amiga.

A brasileira recorda o comentário da amiga: "Porque não te tornas modelo? És tão linda. O meu filho é fotografo, pode ajudar"."Na minha mente eu era uma pessoa feia com filhos que ninguém ia querer. Era aquilo que os homens me diziam", explica.Após conhecer o fotógrafo, Dinara fez um vídeo de apresentação e percebeu que havia uma oportunidade de mudar tudo aquilo que tinha passado com os filhos. Conheceu profissionais na área da moda e entrou para uma agência, a partir da qual conseguiu alguns trabalhos.Apesar de tudo ter começado a melhorar, o antigo companheiro da jovem descobriu o que se passava e destruiu-lhe a casa.Atualmente, o objetivo de vida de Dinara é alcançar o sucesso e poder proporcionar aos filhos uma vida melhor do que a teve. As crianças têm quatro, cinco e oito anos.Dinara já participou em várias campanhas de marcas conceituadas, mas ainda se está a tentar estabelecer no mercado. Vários meios de comunicação brasileiros já partilharam a história de vida da jovem.A modelo apela agora aos seguidores e internautas que a ajudem na jornada com os filhos menores. Foi aberta uma angariação de fundos para a possibilidade de compra de uma casa para a família.