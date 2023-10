Ativistas do grupo Climáximo interrompem espetáculo no Teatro São Luiz em Lisboa

"Esta peça é sobre nós", declararam os manifestantes em palco.

Dois ativistas do grupo Climáximo interromperam um espetáculo no Teatro São Luiz, em Lisboa, este domingo.Num comunicado a que oteve acesso, o movimento descreve que os manifestantes "subiram ao palco e fizeram uma intervenção sobre o significado da própria peça ["Europa"] no estado atual do mundo perante a crise climática"."Esta peça é sobre nós", declararam os manifestantes em palco. O grupo Climáximo relata ainda que "a intervenção dos ativistas foi recebida com aplausos por parte do público".