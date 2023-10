Farense denuncia "emboscada" e agressões a adeptos após jogo com Länk Vilaverdense

Adeptos agredidos foram assistidos no local por equipas de emergência médica.

O Farense denunciou este domingo que os seus adeptos foram alvo de uma "emboscada" e de agressões, tendo duas pessoas necessitado de tratamento hospitalar, após o jogo com o Länk Vilaverdense, da Taça de Portugal de futebol.

Em comunicado, o clube da I Liga revelou, "com profunda consternação", que os seus adeptos foram "barbaramente agredidos" após o final da partida da terceira eliminatória da prova, disputada em Vila Verde, no distrito de Braga, que os algarvios perderam (3-2).

"Sensivelmente meia hora após o fim do jogo e nas imediações do estádio municipal da Cruz do Reguengo, um grupo de adeptos do Farense, ao dirigirem-se ao autocarro que os transportaria de volta a Faro, foram emboscados por um grupo sensivelmente de 20 a 30 elementos, de rostos tapados e armados com cintos, paus e outros adereços que os agrediram barbaramente", lê-se na nota divulgada pelo clube de Faro.

Segundo o Farense, os adeptos agredidos foram assistidos no local por equipas de emergência médica, com o apoio da equipa médica dos algarvios, e duas pessoas foram encaminhadas para o hospital de forma a realizarem os exames necessários.

Estes "deploráveis, violentos e cobardes atos" foram reportados às autoridades presentes no local, nomeadamente a GNR, que "procederam ao competente relatório da ocorrência, dando início ao processo de inquérito que o SC Farense acompanhará na qualidade de assistente", acrescenta o emblema algarvio.

Face à "gravidade do ocorrido", o Farense frisa que "durante a presente época fará um sem número de deslocações a clubes nas imediações da cidade de Braga", apelando às entidades e autoridades competentes "para que de forma célere identifiquem e punam exemplarmente os agressores".

O Länk Vilaverdense, da II Liga, venceu este domingo em casa o primodivisionário Farense, por 3-2, e qualificou-se para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

Lénio (54 minutos), João Caiado (87) e Bruno Silva (90+1) marcaram os golos do último classificado da II Liga, que chega pela segunda vez consecutiva à quarta eliminatória da Taça, com Talocha (90+3) e Bruno Duarte (90+8, de penálti) a reduzirem.