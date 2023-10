Já há 300 mil contra o IUC e desconforto chega ao PS

Em quase duas semanas, mais de 315 mil pessoas já subscreveram a petição contra o aumento do Imposto Único de Circulação (IUC) para carros anteriores a 2007, um número que, além de mostrar a indignação perante a medida, faz com que o tema tenha discussão garantida no Parlamento, ao passar em largo número as 7500 assinaturas necessárias para ser debatida.