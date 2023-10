Marco Rodrigues numa sentida despedida no CCB

Fadista irá contar com Rouxinol Faduncho e Aurea como convidados especiais.

Na próxima quinta-feira, dia 26 (21h00), o fadista Marco Rodrigues sobe ao palco do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, para uma atuação que fecha o ciclo de ‘Judite’, o seu novo disco, com convidados muito especiais - Aurea e Rouxinol Faduncho, alter ego do humorista Marco Horácio.