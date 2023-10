Pai quer testemunhas do acidente que deixou o filho em coma

Bernardino Azevedo atravessava uma passadeira quando foi atropelado por um carro.

O pai de um jovem, de 20 anos, que foi atropelado por um carro há uma semana, na Rua Doutor Oliveira Salazar, em Santo Tirso, procura por testemunhas do acidente. Bernardino Azevedo atravessava uma passadeira quando foi colhido. Está internado no Hospital de São João, no Porto.



"O estado é critico, está em coma induzido", contou German Azevedo, pai do jovem. Apesar de o condutor, com cerca de 80 anos, ter ficado no local existem muitas dúvidas sobre o caso. "Se alguém viu como aconteceu que fale connosco. Será importante para a investigação."