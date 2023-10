“Estou tão feliz por estar aqui. Agora, quero voltar”: Nunca na vida tinham visto o mar

Apesar da extensão da nossa costa e das atuais facilidades de acesso, ainda há portugueses que nunca foram à praia.

"E nunca fui à praia, gostava de ver e sentir o mar, mas nunca aconteceu." Este é o desabafo emocionado de Maria da Assunção, de 83 anos, que vive em Castro Daire, Viseu, desde que nasceu – e nunca foi à praia. As filhas vivem no estrangeiro e em Lisboa, por isso passa grande parte do tempo sozinha. Tem uma paixão a que se entrega: o tricô.Saiba mais no