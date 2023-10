Länk Vilaverdense repudia agressões e fala em desavenças entre adeptos da I Liga

Clube disse ainda que os agressores foram identificados no local pelos adeptos agredidos.

O Länk Vilaverdense repudiou esta segunda-feira as "bárbaras agressões" a adeptos do Farense, nas imediações do seu estádio, por ocasião da Taça de Portugal, mas disse ser alheio a "desavenças entre apoiantes da I Liga" de futebol.

"O Länk FC Vilaverdense informa que repudia estes atos veementemente e lamenta que 'desavenças' entre apoiantes de clubes da Primeira Liga, às quais o nosso clube é totalmente alheio, tenham sido trazidas para Vila Verde", disse o clube em comunicado.

O emblema, 18.º e último classificado da II Liga, defrontou e eliminou no domingo o Farense (3-2), em jogo da terceira ronda da Taça de Portugal, disputado no Campo da Cruz do Reguengo, em Vila Verde.

Na nota divulgada esta segunda-feira, o Vilaverdense diz ainda que os agressores foram identificados no local pelos adeptos agredidos, com conhecimento da direção do Farense e do contexto em que os incidentes ocorreram.

Ainda no domingo, a GNR confirmou agressões a dois adeptos, encaminhados para o Hospital de Braga e informou que os alegados agressores colocaram-se em fuga, existindo indicações de serem quatro suspeitos, mas "sem certezas".

O Farense também reagiu aos incidentes, concretizando que um grupo de adeptos do emblema algarvio foi emboscado quando se dirigia para o autocarro e que o grupo agressor tinha mais de duas dezenas de elementos.

"Foram emboscados por um grupo sensivelmente de 20 a 30 elementos, de rostos tapados e armados com cintos, paus e outros adereços que os agrediram barbaramente", lê-se na nota divulgada pelo clube de Faro.