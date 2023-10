"Não podemos descansar": Primos de reféns libertadas pelo Hamas preocupados com família que continua em Gaza

Ayelet e Or Sella pedem libertação dos outros oito familiares capturados pelo grupo palestiniano.

Judith e Natalie Raanan, mãe e filha que foram libertadas pelo Hamas na sexta-feira , já se reuniram com a família depois de terem estado 13 dias em Gaza. Os familiares descrevem o reencontro como emotivo, mas confessam que ainda não conseguem festejar.Ayelet e Or Sella, primos das Raanan, continuam preocupadas com os oito restantes membros da família que foram capturados pelo grupo palestiniano."Recuperar a Judith e a Natalie não é o fim. É o começo", diz Ayelet à ABC News. "Apercebi-me de que não respirava há duas semanas".Apesar do alívio em reaver as familiares, conta que teme que os restantes entes queridos capturados não sejam libertados antes da invasão terrestre."Esperamos que estejam vivos e que não estejam feridos. Pedimos a qualquer pessoa que tenha alguma influência que faça tudo o que puder para os trazer de volta o mais depressa possível", apelou Or."Não temos o privilégio de estar felizes ou de celebrar. Não temos o privilégio de estar de luto", acrescentou Ayelet. "Não podemos descansar".Judith, de 59 anos, e Natalie, 17, têm dupla nacionalidade e estavam de visita à família no sul de Israel para celebrar o aniversário de um parente, quando o Hamas efetuou uma incursão sem precedentes a partir de Gaza.Mais de 1400 pessoas foram mortas, milhares ficaram feridas e mais de 200 foram raptadas nesse dia, de acordo com as Forças de Defesa de Israel.Judith e Natalie foram as primeiras reféns a serem libertadas, a 20 de outubro. Na altura, o Hamas afirmou num comunicado que as tinha libertado por razões humanitárias, num acordo mediado pelo governo do Qatar.