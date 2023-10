Personalidades portuguesas angariam fundos para suportar custos judicias de Mamadou Ba

ativista antirracismo foi sentenciado a 240 dias de prisão , convertidos em multa, no valor de 10 euros por dia por difamar o militante nacionalista, num caso ligado à morte do cabo-verdiano Alcindo Monteiro em 1995, em Lisboa. Mamadou Ba apelidou Mário Machdo de "assassino" do cabo-verdiano Alcindo Monteiro, morto em Lisboa, em 1995, por elementos de um grupo de "skinheads", em 2020, nas redes sociais.

Na noite desta segunda-feira, o site já contava com 4598 euros angariados de um total de seis mil. Entre os subscritores detacam-se jornalistas, deputados, cantores, atores e escritores. Entre eles, Alexandra Coelho, Mariana Mortágua, Marisa Matias, Carlão, Dino d'Santiago e Sofia Aparício.Na plataforma é referido que "quando a justiça falha, e sendo feita por humanos ela pode sempre falhar, e contribui para a normalização do ódio e do racismo, servindo para branquear o passado e o presente de alguém que mantém ambições políticas, os cidadãos exigentes têm o dever de contribuir para que ela seja corrigida. É para nós intolerável que o Estado de Direito seja usado por neonazis para silenciar a verdade e condenar a resistência ao racismo".