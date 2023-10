"Estamos ligados pelo luto": Macron encontra-se em Israel com famílias das vítimas do Hamas franco-israelitas

Presidente francês pretende início de um processo de paz.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, chegou, esta terça-feira, a Israel para se encontrar com o primeiro-ministro israelita, Benjamim Netanyahu. Macron pretende apelar ao início de um processo de paz.

O Presidente francês já se encontrou com algumas das famílias das vítimas franco-israelitas do Hamas.





"Estamos ligados a Israel pelo luto. Trinta dos nossos compatriotas foram assassinados a 7 de outubro. Outros nove ainda estão desaparecidos ou mantidos como reféns. Em Telavive, com as famílias, expressei a solidariedade da Nação", escreveu o chefe de Estado francês no X (antigo Twitter).





Presidente francês em Israel