Homem condenado por violência doméstica volta a agredir companheira em Tomar

Um homem de 31 anos foi detido por violência doméstica contra a companheira, de 38 anos, com quem residia no concelho de Tomar, anunciou na segunda-feira a GNR.O agressor, já com antecedentes criminais, encontrava-se a cumprir pena por uma condenação anterior, também por violência doméstica, que se encontrava suspensa.

Segundo a autoridade, o homem exercia coação psicológica, ameaças e agressões físicas contra a vítima. Após ter sido detido, o agressor passou a noite nos calabouços da GNR e foi depois presente a primeiro interrogatório, no tribunal de Tomar. À luz dos indícios e testemunhos recolhidos, o juiz de instrução decidiu que o agressor irá aguardar julgamento em prisão preventiva. O homem está detido no Estabelecimento Prisional de Leiria.