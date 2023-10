China demite ministro da Defesa que não é visto em público há dois meses

Órgãos oficiais de Pequim não explicaram as razões da demissão de Li Shangfu.

O ministro da Defesa chinês, Li Shangfu, foi esta terça-feira demitido, após ter estado ausente da vida pública durante cerca de dois meses, informou a televisão estatal CCTV.

Os órgãos oficiais de Pequim não explicaram as razões da demissão de Li, que foi visto pela última vez em público no final de agosto, pouco depois de ter feito visitado Moscovo e Minsk, para reunir com altos funcionários russos e bielorrussos.

A situação é idêntica à de Qin Gang, que foi demitido do cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros, em julho passado, sem qualquer explicação, depois de ter desaparecido de eventos oficiais durante mais de um mês.