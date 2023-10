PSP apanha falso taxista junto ao Aeroporto de Lisboa

Agentes foram alertados por um passageiro que disse ter verificado que o taxímetro estava desligado durante a viagem com o motorista.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) apreendeu na segunda-feira um certificado falso de motorista de táxi a um homem, de 43 anos, junto ao Aeroporto de Lisboa.Os agentes foram alertados por um passageiro que disse ter verificado que o taxímetro estava desligado durante a viagem que fez com o motorista. O cliente pediu que o taxista ligasse o aparelho, mas este não acedeu ao pedido.Já quando estava perto do Aeroporto de Lisboa, os polícias interpelaram o condutor."Após fiscalização do táxi, bem como do seu condutor, foi possível verificar que o mesmo se fazia identificar, no canto superior direito do pára-brisas da viatura, de um Certificado de Motorista Táxi, com um nome e número diferente, não coincidindo, pois, com a identificação prestada pelo condutor", pode ler-se no comunicado enviado às redações.