Homem baleado no peito em discussão na Maia

Desentendimento entre um familiar do agressor e a mulher da vítima estará na origem da tentativa de homicídio.

Um homem de 43 anos foi atingido com um tiro no peito, pelas 17h15, junto à sede do Grupo Cultural Recreativo de Vermoim, no bairro do Sobreiro, na Maia. O agressor fugiu.Ao que oapurou no local, o agressor aproximou-se da vítima, disparou contra a parede da instituição e, quando a vítima pegou numa garrafa para se defender, foi atingida com um tiro no peito. A vítima foi socorrida pelo INEM e transportada para o Hospital de S. João, no Porto, onde foi assistido e internado no serviço de Medicina Intensiva.Um desentendimento entre um familiar do agressor e a mulher da vítima estará na origem da tentativa de homicídio. "Que Deus esteja do lado do meu filho", disse aoa mãe da vítima. Após os tiros, o agressor terá ainda feito ameaças de morte.A PSP está no local. O caso será investigado pela Polícia Judiciária.