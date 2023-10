Militares da GNR feridos em confrontos com homem em Santa Maria da Feira

As ruas em volta do posto da autoridade foram encerradas.

Dois militares e um detido sofreram ferimentos ligeiros, esta noite de terça-feira, na sequência de confrontos entre o homem e os agentes, junto ao Posto de Lourosa, na Feira.Ao que tudo indica, as agressões ocorreram na sequência do cumprimento de um mandado de detenção. Haverá mais militares feridos.O alerta foi dado, cerca das 22h30, para os bombeiros de Lourosa, para agressões na via pública, junto ao posto da GNR.Como medida de precaução, as ruas em volta do posto da autoridade foram encerradas.