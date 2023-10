Filho de Rui Moreira defende a libertação da Palestina e critica Israel durante manifestação

“A única coisa que impede um holocausto em Gaza é o Hamas, são as armas do Hamas. Quem quer um Hamas desarmado quer vê-los passados a ferro, assassinados. Quem vive em Gaza não tem escapatória. Quem vive em Israel são os ricalhaços”. As palavras são de David Moreira, filho de Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, que participou recentemente, e discursou, na Invicta, numa manifestação pela libertação da Palestina.