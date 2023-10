Identificados 150 alvos de terrorismo em Portugal

A decisão do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI), Paulo Vizeu Pinheiro, de aumentar o grau de ameaça terrorista para ‘Significativo’ - o segundo menos grave de uma escala de quatro níveis, -, já levou à identificação de 150 infraestruturas críticas, consideradas como possíveis alvos de ataques.





Ao que oapurou, o SSI, organismo que depende do primeiro-ministro, António Costa, e que tutela a ação das Forças de Segurança, ordenou o levantamento desta lista. Trata-se de aeroportos, portos, barragens, pontes, instalações diplomáticas e políticas, entre outros locais, já patrulhados com mais frequência.

Outra medida concreta resultante do aumento do grau de ameaça terrorista passa por uma atenção específica aos locais de concentração turística em Lisboa, Porto e no Algarve. Portugal é, ao longo do ano, um destino de turismo e o Governo quer prevenir eventuais ataques que derivem da situação de guerra vivida entre Israel e o movimento terrorista Hamas.