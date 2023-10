Furacão Otis atinge a costa oeste do México na categoria 5

Poderão ser registados ventos de até 270 quilómetros por hora.

O furacão Otis chegou à costa oeste do México no Pacífico durante a noite, com ventos e chuvas fortes, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês), que elevou a sua categoria para 5.

"As imagens de satélite indicam que o Otis atingiu a costa perto de Acapulco por volta das 06h25 GMT (07h25 em Lisboa)", referiu o NHC, sublinhando que poderão ser registados ventos de até 270 quilómetros por hora.

O furacão Otis passou de tempestade tropical a furacão de categoria máxima (5) em 12 horas, ao aproximar-se da costa sul do Pacífico do México.