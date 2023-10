Piloto de folga tenta derrubar avião com 83 pessoas a bordo nos EUA

Homem foi dominado por outros tripulantes e detido pela polícia.

Um piloto de folga que viajava no cockpit de um avião da Alaska Airlines com 83 pessoas a bordo tentou desligar os motores durante um voo entre Washington e São Francisco.



Joseph Emerson, de 44 anos, foi dominado pelos outros tripulantes e detido após o avião fazer uma aterragem de emergência em Portland, tendo sido acusado de 83 tentativas de homicídio. Desconhecem-se os motivos por detrás do ato.