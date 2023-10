Saco de boxe inteligente português considerado uma das melhores invenções de 2023 pela revista TIME

Interior do saco é composto por 85% de água para evitar lesões de impacto.

O saco de boxe inteligente BHOUT Bag, criado e fabricado em Portugal pela 'startup' BHOUT, foi considerado uma das 200 melhores invenções do mundo pela revista TIME na categoria de 'Fitness', anunciou, esta quarta-feira, a empresa.

Em comunicado, a 'startup' portuguesa de 'FitTech' (tecnologia na área desportiva) - criada em 2019 e que alia o exercício físico ao 'gaming' para "revolucionar a forma como as pessoas se relacionam com o exercício físico" - refere que o BHOUT Bag combina sensores com visão computacional e inteligência artificial.

"Algures entre um videojogo e um instrumento de exercício, tem um 'cérebro' que utiliza sensores biométricos e que, em comunicação com a aplicação e com a inteligência artificial, identifica todos os murros, pontapés, cotoveladas ou joelhadas no saco e interage com o desportista criando um maior 'engagement' durante o treino", explica.

Atualmente constituída por oito pessoas e detentora de um clube de boxe em Lisboa -- o BHOUT Club - a BHOUT diz ter planos para "mais do que duplicar a equipa até ao início de 2024", pretendendo recrutar sobretudo perfis de engenharia, 'marketing' e gestão da relação e experiência dos clientes.

Após ter faturado 159 mil euros em 2022, prevê atingir um volume de negócios na ordem dos 213 mil euros este ano, em resultado da operação do BHOUT Club.

Segundo avançou à agência Lusa fonte oficial da empresa, "a reta final do ano e início de 2024 serão também decisivos para escalar o negócio".

O agora distinguido BHOUT Bag é apresentado como estando "na fronteira entre um equipamento de 'fitness' e uma consola de jogo", integrando "a psicologia, os princípios da 'gamificação' e a investigação sobre 'nudging' (Teoria da Arquitetura da Escolha) à alta tecnologia".

Construído em multicamadas, o saco de boxe conta com uma camada exterior que imita pele (feita de pele natural de cato), uma primeira camada feita de espuma de média densidade, onde se situam os sensores, que imita o efeito da massa muscular, e uma segunda camada de espuma de alta densidade que imita o tecido fascial.

O interior do saco é composto por 85% de água para evitar lesões de impacto, imitando a densidade dos órgãos internos.

Para além da distinção agora atribuída pela TIME, a BHOUT destacou-se já como a Melhor Start-up FitTech em fase inicial na Europa no Connected Health & Fitness Summit 2022, um dos Ginásios mais Inovadores do Mundo pelo Fitness Industry Technology Council e entre os 'designs' mais inovadores de 2023 a nível global, pelos prémios da Fast Company's Innovation by Design.