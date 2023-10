PCP também vai pedir revogação do aumento do IUC

Paula Santos, deputada do partido, considera medida "de uma profunda injustiça".

O PCP vai seguir o mesmo caminho da IL e do Chega e apresentar uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado que revogue o aumento do IUC proposto pelo Governo.



A deputada Paula Santos considerou a medida "de uma profunda injustiça porque quem tem viaturas com mais anos são pessoas e famílias" que não podem comprar viaturas mais recentes.