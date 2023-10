Forças de Defesa de Israel divulgam rosto de um dos terroristas do Hamas

As Forças de Defesa de Israel revelaram, esta quarta-feira, a identidade do terrorista do Hamas que é porta-voz das Brigadas Izz ad-Din al-Qassam. Hudhayfah Kahlot, conhecido como Abu Obaida, é o nome divulgado, avança o The Jerusalem Post."Esconde-se atrás do seu Keffiyeh vermelho, assim como o Hamas se esconde atrás de instalações para lançar foguetes contra Israel", afirmou o porta-voz árabe dos militares israelenses, Avichay Adraee.

Na rede social X [antigo Twitter], Avichay Adraee publicou um vídeo a mostrar Hudhayfah Kahlot. Na publicação escreveu:"É hora de parar de se esconder. A máscara e o keffiyeh não te vão ajudar".