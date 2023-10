Chega quer trazer presidente de Israel ao parlamento português

Partido quer ainda que uma comissão parlamentar visite Telavive.

O Chega quer trazer a Portugal o presidente de Israel. O anúncio foi feito por André Ventura ao dizer que vai propor em conferência de lideres "que o presidente de Israel possa discursar no parlamento tal como o presidente ucraniano".O partido quer ainda que uma comissão parlamentar visite Telavive."Nao podemos ter dois pesos e duas medidas", disse André Ventura. O líder do Chega afirmou, também, haver abertura dos dirigentes israelitas e que, se a proposta for aceite, o discurso do presidente de Israel pode acontecer "ainda no mês de novembro".Quanto à detenção de Sérgio Júnior, deputado do Chega na Assembleia Municipal de Braga , Ventura disse não ter qualquer informação sobre a situação.André Ventura criticou, também, António Guterres.