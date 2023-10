MAI anuncia contratação de 300 funcionários não policiais para PSP

Contratações vão permitir "libertar recursos policiais", de acordo com José Luís Carneiro.

O ministro da Administração Interna anunciou esta quarta-feira que vão ser contratados 300 funcionários não policiais para a Polícia de Segurança Pública, uma medida que vai permitir colocar mais agentes na rua.

Na cerimónia de tomada de posse do Comandante do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, Fiães Fernandes, que decorrer no Ministério da Administração Interna, José Luís Carneiro avançou que já há a concordância do ministro das Finanças para a abertura de um procedimento para a demissão de 300 funcionários civis para a PSP.

Segundo o governante, estas contratações vão permitir "libertar recursos policiais" e "reforçar o policiamento, proximidade e visibilidade, porque é uma das prioridades políticas".

O ministro disse ainda que este mês de outubro entraram para a PSP 580 novos polícias, "que já estão a trabalhar", e que, durante o mês de novembro, terá início mais um curso de formação de agentes com 500 elementos.