Pepe torna-se o jogador de campo mais velho a jogar na Champions

Central do FC Porto ultrapassou antigo central do AC Milan.

O defesa central português Pepe tornou-se esta quarta-feira o jogador de campo mais velho a ser utilizado na Liga dos Campeões em futebol, ao ser utilizado na visita do FC Porto ao Antuérpia.Sem jogar desde o triunfo sobre o Shakthar Donetsk (3-1), na segunda jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, o internacional luso recuperou e voltou às opções de Sérgio Conceição.Ao ser utilizado em Antuérpia, Pepe, que fez o 115.º encontro na Liga dos Campeões, tornou-se o jogador de campo mais velho a jogar a 'Champions', com 40 anos, sete meses e 29 dias.Pepe ultrapassou o antigo defesa italiano Alessandro Costacurta, que tinha sido o anterior jogador de campo mais velho a ser utilizado, com 40 anos, seis meses e 28 dias, ao serviço do AC Milan.O defesa central subiu a sexto jogador mais velho da Liga dos Campeões, apenas superado por cinco guarda-redes, um dos quais ainda poderá ultrapassar esta temporada - o escocês Allan McGregor foi utilizado pelo Rangers com 40 anos, nove meses e um dia.No topo da tabela dos jogadores de campo mais velhos na Liga dos Campeões estão dois italianos - Marco Ballota, que jogou pela Lazio com 43 anos, oito meses e oito dias, e Gianluigi Buffon, que, pela Juventus, atuou com 42 anos, 10 meses e 10 dias.Seguem-se nesta hierarquia o ucraniano Oleksandr Shovkovskyi (Dínamo Kiev), com 41 anos, oito meses e 11 dias, e o australiano Mark Shwarzer (Chelsea), com 41 anos, seis meses e 24 dias.Ao longo da sua carreira, Pepe, que nasceu em Maceió, no Brasil, em 26 de fevereiro de 1983, já participou em 115 encontros na 'Champions', mais de metade dos quais pelo Real Madrid (71), com seis pelo Besiktas e 37 pelos 'dragões'.Pelos 'merengues', Pepe conquistou, entre outros troféus internacionais, três Ligas dos Campeões, em 2013/14, 2015/16 e 2016/17.Pepe é igualmente o jogador mais velho a jogador pela seleção portuguesa, pela qual se sagrou campeão europeu em 2016.