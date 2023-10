Mulher de 64 anos desaparecida em Oliveira de Azeméis

Buscas prosseguem junto de um ribeiro.

Uma mulher de 64 anos está desaparecida desde as 15h00, em Macieira de Sarnes, no concelho de Oliveira de Azeméis, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

O alerta foi dado pelas 18h47 e, pelas 20h05, as buscas prosseguiam junto de um ribeiro onde se suspeita a mulher possa ter caído, acrescentou fonte dos Bombeiros de Fajões.

A mulher, acrescentou a fonte do Comando, "está desaparecida desde as 15h00".

Militares da GNR de Oliveira de Azeméis, Cesar e Vale de Cambra estão também a participar nas buscas, revelou a fonte dos bombeiros.