Jason Kelce preocupado com a segurança do irmão devido à atenção mediática do romance com Taylor Swift

Jason Kelce questiona este "nível de estrelato com que tipicamente os jogadores de futebol [americano] não têm de lidar".Recorde-se que o bicampeão da NFL comprou uma nova mansão em Kansas City por sentir que precisa de mais privacidade.

O irmão de Travis Kelce manifestou preocupação com a segurança do bicampeão da NFL, devido à atenção mediática que o romance do atleta com a cantora Taylor Swift está a receber. "É estranho o nível a que chegou", apontounuma entrevista à NBC Sports citada pela Fox News."Por um lado, estou feliz pelo meu irmão, porque parece estar num relacionamento que o entusiasma e que é genuíno", notou o irmão do jogador.Por outro lado,"Em geral, ele tem capacidade para lidar com uma parte disso, desde que tal não se transforme numa ameaça à segurança dele", concluiu o irmão de Travis Kelce.A 15 de outubro, Taylor Swift e o atleta beijaram-se repetidamente durante uma festa em Nova Iorque