11 milhões de LEDs, mercados e "a maior árvore do planeta": Vigo prepara Natal em grande

Atrações terão um custo superior a 11 milhões de euros.

Com o Natal a aproximar-se a cidade galega de Vigo continua os preparativos para reunir as atenções dos maiores fanáticos do Natal, num investimento superior a 11 milhões de euros. Nos últimos anos tem sido uma das localidades mais procuradas em Espanha para celebrar estas épocas festivas.Em anos anteriores, Vigo surpreendeu ao ligar as luzes em agosto. Este ano ainda não há data anunciada, e o autarca de Vigo, Abel Caballero, deixou a dúvida no ar. Inicialmente apontavam para dia 18 de novembro, mas o líder político disse que "prefere que outros vão primeiro para comparar", informa o Faro de Vigo.Madrid e Barcelona só acendem as luzes a 23 de novembro, por isso a cidade galega não deve fazê-lo antes. O certo é que serão mais de 11,5 milhões de luzes LED, distribuídas por 450 ruas, com mais de duas mil árvores iluminadas.Além da luzes, também a árvore será um grande atrativo para os turistas. Abel Caballero terá dito que a árvore de 40,5 metros será "a mais alta do planeta", informa a Telecinco.A estrela terá 18 metros de altura e será possível passar no interior da árvore, localizada na 'Praza Porta do Sol'.As principais atrações consistem numa montanha russa gigante, ou uma pista de patinagem na 'Praza de Portugal'. A cidade oferece também várias diversões infantis. Além disso haverá também um mercado de Natal.