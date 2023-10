Vídeo que mostra acidente de Sara Carreira desmente arguidos

O vídeo das imagens de videovigilância da autoestrada - onde se vê o acidente de Sara Carreira - desmente a tese que na terça-feira foi apresentada em tribunal pelos arguidos. Não havia nevoeiro, embora não seja claro que não esteja a chover. Há também vários minutos de diferença entre o primeiro embate e o segundo e não fica claro onde está a fadista Cristina Branco, depois de ter retirado a filha menor do carro e colocado a menina em segurança.Saiba mais no site do Correio da Manhã