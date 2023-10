Maior parte dos abusos sexuais na Igreja foram cometidos no Norte do País

O Grupo Vita, que acompanha as vítimas de abusos sexuais na Igreja e assinala esta quinta-feira seis meses de trabalho, já sinalizou 41 situações para as autoridades eclesiásticas e 14 para a Procuradoria-Geral da República, que estão a investigar. As vítimas têm entre os 16 e os 75 anos. A maior parte dos abusos foram cometidos no Norte do País.Saiba mais no site do Correio da Manhã